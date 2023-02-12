У жителя Петербурга в квартире отыскали килограммы наркотиков

Полиция Гатчинского района произвела обыск в квартире мужчины, задержанного с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчину задержали в 200 метрах от Сусанинского поселения, Гатчинского района. При проведении досмотра у задержанного обнаружено и изъято два свертка из полиэтиленового пакета, с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиков массой 998,6 грамма.

Возбуждено уголовное дело из-за покушения на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

Около 10:00, в рамках расследования по данному уголовному делу при проведении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято 3 полимерных пакета с кристаллическим веществом светлого цвета.

Экспертиза показала, что 1 пакет с изъятым также является наркотическим средством массой 998,6 грамма.

Остальные два пакета общей массой 1484,8 грамма будут исследованы при проведении экспертизы

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

общество


 

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