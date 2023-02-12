Спасение утопающих: как власти могут помочь сфере такси в кризис

Геополитическая и экономическая ситуации отразились если не на всех сферах, то на очень многих. Не стала исключением и сфера такси. В Общественном совете по развитию такси Gazeta.SPb рассказали, как власти могут помочь отрасли.

«Сегодня целевых федеральных программ поддержки таксопарков не существует. Помощь по обновлению автопарков такси могут получить только московские перевозчики в рамках региональной программы. Мы очень бы хотели, чтобы этот опыт распространился и на другие регионы», — рассказали в Совете.

Например, это можно было бы сделать в виде субсидирования на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение транспортных средств в такси. Такие меры поддержки регионы могут вырабатывать самостоятельно, пояснили в ведомстве.