Отдых с ограничениями: большинство россиян считают нужным запретить чиновникам ездить на отдых за границу

Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 россиян. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Поясним, что ранее прозвучала инициатива о запрете депутатам и чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Большинство россиян согласны с этой затеей: «За границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки». Только 23% опрошенных высказались против, отметив, что 15% считают, что инициатива нарушает права человека. Еще 8% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит — имеется в виду отсылка к тому, кто является настоящим патриотом, а кто нет.

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (65% против 55% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (64% против 47%).