Обещать — не значит премировать: работодатели Петербурга стали чаще говорить о премиях сотрудникам

В начале 2023 года работодатели из России стали на 95% чаще говорить в вакансиях о том, что готовы выдавать премию своим работникам. Чаще всего о премиях говорят компании из розничной торговли, ИТ-сферы, финансового сектора, отрасли логистики и перевозок, а также телекоммуникаций и строительства. Такие данные приводит портал hh.ru.

Уточняется, что реже всего о премиях говорят работодатели из сферы «Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО», а также компании из области искусства, лесной промышленности и ЖКХ.

В лидерах по числу вакансий с возможностью получить премию на данный момент московские, петербургские компании, а также работодатели из Свердловской области. При этом за год сильнее всего выросла доля вакансий с возможностью премирования у работодателей из Челябинской области (+181%). В Петербурге число вакансий и работодателей, готовых выплачивать премии работникам за год выросло на 90%.