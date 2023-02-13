Фестиваль еды в Петербурге может обойтись в 10 миллионов рублей

В майские праздники в Петербурге планируется проведение фестиваля еды. Смольный рассчитывает на него потратить 10 миллионов рублей. Сейчас объявлен поиск подрядчика, который и займется организацией.

Как пишет «Мойка78«, мероприятие получило название «Санкт-Петербургский открытый гастрономический фестиваль». Проводить его будут на манежной площади. Заказчик — городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Мероприятие должно пройти в период с 29 апреля по 9 мая включительно. Ежедневно он будет работать не менее 10 часов.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах города на Неве увеличился на 19%, если сравнивать с декабрем прошлого года. Рост показателя в первый месяц года произошел впервые за шесть лет наблюдений за его динамикой.