Петербургский чат-бот «Тариф-эксперт» научили рассказывать о плате за содержание жилья

Базу данных чат-бота «Тариф-эксперт» в мессенджере Telegram дополнили информацией о размере платы за содержание жилья в Санкт-Петербурге.

Чат-бот Комитета по тарифам Санкт-Петербурга «Тариф эксперт» научили подсказывать пользователям информацию о стоимости услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту и обслуживанию общего имущества.

Как рассказали в пресс-службе Комитета, данные будут полезны нанимателям государственного жилья, а также собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых не принято решение о размере платы на общем собрании.

Напомним, что бота запустили в декабре прошлого года. Сервис помогает также узнать стоимость ЖКУ и проезда на общественном транспорте, а также цены за парковку и эвакуацию и хранение машин.

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