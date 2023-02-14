Петербургским предпринимателям предложили самостоятельно найти себе поддержку

В Петербурге создали новый интернет-помощник по мерам поддержки бизнеса. Предприниматели могут самостоятельно проверить, на что может рассчитывать их проект.

В Петербурге создан интернет-сервис по автоматическому подбору мер поддержки бизнеса в городе. Разработка станет «конкурентом» Telegram-бота «Навигатор по мерам поддержки бизнеса» и будет работать как отдельный ресурс.

«Меры в навигаторе представлены в зависимости от категории налогоплательщика, масштаба его бизнеса, сферы деятельности, системы налогообложения и наличия преференциальных статусов, таких как системообразующая организация или участник СПИК», — отметили в городской администрации.

Новый ресурс разработан Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию совместно с Центром информационного сопровождения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургский чат-бот «Тариф-эксперт» научили рассказывать о плате за содержание жилья.

новости СПб поддержка бизнеса чат-бот


 

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