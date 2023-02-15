Стало известно, какие телеканалы пользовались популярностью в “Дзене”

Январь нового года стал для некоторых телеканалов особенно плодотворным. Так, появился топ-20 региональных проектов, чьи новости и сюжеты пользуются особой популярностью в “Дзене”.

Аналитики посчитали, каким российским региональным телеканалам особенно благоволила публика в сервисе «Дзен». New Media по данным JagaJam.com составили топ из 20 проектов по проценту подписчиков, которые реагируют на опубликованный материал в течение дня. Северо-Западный регион также оказался среди любимчиков.

На седьмом месте топа оказался телеканал 78, который собирает 7,03% реакций читателей. Неплохой результат показал и ЛенТВ24 — 11 место и 5,55% активности. Однако самым интересным оказался омский канал 12 — рейтинг 20,35%.

Gazeta.spb также публикует статьи на данном сервисе. Узнать о том, как Никита Пресняков сменил имя для работы в Америке, можно в нашем дзен-канале.