Мошенники почти в 30 раз завысили цену за похороны для родственницы усопшего в Ленобласти

В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Фигуранты обещали церемонии погребения на Северном и Серафимовском погостах, однако усопших так и не предавали земле.

Полицейские задержали четырех жителей Ленобласти, которых подозревают в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, злоумышленники, действуя от имени ничего неподозревающего индивидуального предпринимателя, обманули трех человек.

Так, потерпевшим обещали полный перечень ритуальных услуг по захоронению на Северном и Серафимовском погостах, однако администрация кладбищ даже об этом не подозревала. Одну женщину обманули на 269 тысяч рублей, что в 28 раз превышает цены на рынке. Всего родственники усопших отдали мошенникам 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что российским пенсионерам увеличат пособие на ритуальные услуги.