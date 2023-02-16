У Костомарова отказывают лёгкие

Казалось бы, хуже уже быть не может, однако стало известно, что у фигуриста Романа Костомарова начали отказывать лёгкие. Врачи уже порядка месяца борются за жизнь спортсмена.

Пока состояние фигуриста не удается стабилизировать. Как стало известно, у Романа Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое и вовсе самостоятельно уже не работает.

Помимо этого, возникла жидкость в плевральной полости. Такое происходит из-за нарушения оттока лимфы из легочной ткани.

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