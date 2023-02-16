Все потеряно? К чему приведет российскую медицину разрыв отношений с ВОЗ

В случае, если правительство России решит приостановить соглашение с ВОЗ, то отечественная медицина утратит доступ к передовым знаниям по линии Всемирной организации здравоохранения. Об этом телеканалу 360 сообщил директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин.

«Мне кажется, если контакты с ВОЗ окажутся прерваны, то негативные последствия для нашей системы здравоохранения окажутся больше, чем политические выигрыши. У нас с ВОЗ всегда было конструктивное взаимодействие, обеспечивающее процесс передачи новых знаний», — комментирует эксперт.

Кроме этого, по его словам, прерывание связей — не есть хорошо. Безусловно, есть и другие источники информации, но с ВОЗ были конструктивные решения. Если такое решение примут, то на пользу здравоохранению это не пойдет.