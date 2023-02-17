Во всем виноват Чебурашка! Водоканал Петербурга нашел причину засоров труб

Неожиданно, но факт — причиной засоров в трубах Петербурга стал главный герой самого кассового российского фильма — Чебурашка. Игрушку выловили специалисты Водоканала 17 февраля в Центральном районе.

Конечно, скопления мусора и тряпок уже не удивляют сотрудников водоканала. Что только не находили: салфетки, тканевые полотенца, предметы личной гигиены и, внимание, даже матрас!

Засор из-за Чебурашки — такое в Петербурге впервые. Бедолагу решили отмыть и поместить в экспозицию “Наши приплываши”, где собраны самые неожиданные предметы, которые работники вылавливают в канализационных сетях или находят на решетках насосных станций Санкт-Петербурга.

Водоканал убедительно просит жителей Северной столицы перестать пополнять экспозицию, ведь даже самый, казалось бы, мелкий мусор может привести к вполне себе крупным засорам.