Носки или ничего: мужская половина Петербурга рассказала, какие подарки ждут на 23 февраля

Каждый пятый мужчина Петербурга (20%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остается каждый четвертый (26%). Такие данные приводит портала SuperJob.

Примерно 11% мужчин хотели бы получить деньги в подарок, а 8% ожидают просто проявлений любви и внимания — ожидают 8%. Еще 7% не против новой одежды и аксессуаров.

В то же время 4% хотели бы заполучить телефон, о парфюмерии думают еще 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. Примерно 5% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 2% опрошенных. Еще 22% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж. Любому подарку на 23 февраля будут рады 5% респондентов.