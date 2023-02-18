Советская актриса Людмила Абрамова умерла на 83-м году жизни

Советская актриса и сценаристка Людмила Абрамова скончалась после продолжительной болезни. Вторая жена Владимира Высоцкого ушла на 83-м году жизни.

В возрасте 83 лет после продолжительной болезни ушла Людмила Абрамова. Об этом 18 февраля журналистам агентства РИА Новости сообщил сын актрисы Никита Высоцкий. «Это случилось вчера днем», — констатировал собеседник.

Людмила Абрамова получила известность после фильмов «713-й просит посадку», «Восточный коридор», «Красный чернозем». Актриса также с 1965 по 1970 год была замужем за Владимиром Высоцким, в браке родились родились сыновья Аркадий и Никита. Абрамова стала одной из основателей Музея Владимира Высоцкого в Москве.

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