Историей о выселении блокадника из собственного дома в Петербурге заинтересовались в Москве

В Следственном комитете поручили организовать проверку после истории о выселении из собственного дома 80-летнего блокадника. Ветеран живет в деревянном доме на Васильевском острове.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о принудительном выселении петербургского блокадника. Как рассказали в ведомстве, 80-летний ветеран более полувека живет в деревянном доме на Васильевском острове, откуда его уже несколько раз пытались выдворить.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад по изложенной в СМИ ситуации и о первоначальных результатах проверки», — указано в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических усадьбах.