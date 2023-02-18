В Ленобласти решились засадить неиспользованные земли: финансирование увеличили на 31%

В Ленобласти пытаются решить задачу президента Владимира Путина — производство продукции агропромышленного комплекса в регионе должно увеличиться на три и более процентов.

В Ленобласти на текущий год запланировали ввести в сельскохозяйственный оборот порядка 3,1 тысяч гектаров земли. Как рассказали в администрации 47-го региона, сделать это планируют за счет мелиоративных работ, которые увеличат их производительность.

«Президент страны Владимир Путин поставил перед нами задачу достижения с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса не менее 3%. Одним из способов выполнения этой задачи является ввод неиспользуемых земель в оборот», — отметили в ведомстве.

На эти цели увеличат финансирование на 31%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за 2022 год в Петербург и Ленобласть ввезли 217 тысяч тонн мандаринов.

ленобласть растениеводство


 

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