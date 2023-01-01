Оранжевая лихорадка: за 2022 год в Петербург и Ленобласть ввезли 217 тысяч тонн мандаринов

В течение 2022 года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область ввезли почти 217 тысяч тонн мандаринов. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Согласно предоставленным данным, в 2022 году сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 3155 партий мандаринов, а также их гибридов – клементинов, сатсумов и танжело. Общая масса цитрусовых составила около 217 тысяч тонн.

«Мандарины поступали из 11 стран, при этом наибольшие объемы прибыли из Марокко, Южной Африки и Аргентины», – рассказали в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что доплаты к пенсиям пенсионеров, проживающих на территории Санкт-Петербурга будут субсидированы из федерального бюджета. Соответствующее постановление было подписано главой города Александром Бегловым.