Скончалась директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

Лариса Пальцева, которая работала с музыкальной группой «Ночные снайперы» скончалась в возрасте 50 лет.

Директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева умерла. Эту информацию журналистам ТАСС подтвердила концертный директор группы Александра Рерих. «Да, Ларисы не стало сегодня ночью», — сказала собеседница агентства.

О случившимся в своем Telegram-канале написала и вокалистка группы Диана Арбенина. «Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой», — написала она.

Лариса Пальцева работала со «Снайперами» с 2001 года, однако в в декабре 2013 года решила оставить этот пост. Однако долгой разлука не была — директор вернулась в коллектив в 2017 году.

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