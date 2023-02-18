Россия и Туркменистан обсудили варианты торгово-экономического сотрудничества

Вице-премьер Алексей Оверчук посетил с рабочим визитом Туркменистан и пообщался с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым.

Российская делегация под руководством Алексея Оверчука посетила Ашхабад. Как сообщили в пресс-службе правительства, вице-премьер был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, с которым стороны обсудили варианты дальнейшего сотрудничества.

«В ходе переговоров был подчеркнут конструктивный характер российско-туркменистанского диалога, развивающегося на двустороннем и многостороннем уровнях. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества названы: торгово-экономическая сфера, энергетика, транспорт и промышленность», — сообщили в ведомстве.

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