Петербург и Китай подготовят обучающие программы по приему туристов

Петербург идет навстречу китайским туристам и пытается сделать все, чтобы жителям Поднебесной было комфортно в Северной столице. Так, туристические центры Китая и Петербурга подготовят обучающие программы по тому, как правильно обслуживать гостей за пределами родины.

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства в Санкт-Петербурге вместе с китайскими коллегами готовит образовательные программы, которые помогут персоналу туристической сферы лучше обслуживать гостей за пределами их родных стран.

«…Такие совместные образовательные программы мы уже предварительно договорились с китайскими коллегами внедрять и запускать, чтобы было комфортно их туристам у нас, а нашим туристам — у них», — сказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев журналистам агентства ТАСС.

Ранее Gazeta.spb сообщила, что в Петербурге число вакансий для специалистов, знающих китайский, за год выросло на 70%.