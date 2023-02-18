Подросток вышел на тонкий лед и утонул на юго-востоке Москвы

В Москве 14-летний подросток вышел на тонкий лед озера и по своей неосторожности ушёл под воду. Мальчик не сумел выбраться из ледяной ловушки.

Московские следователи организовали доследственную проверку из-за гибели 14-летнего подростка. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, трагедия произошла 18 февраля на юго-востоке столицы.

Так, несовершеннолетний решил прогуляться по льду озера на улице Привольной, однако лед треснул и подросток пошел ко дну. Самостоятельно выбраться у юноши не получилось. «Несмотря на оказанную помощь подросток скончался на месте происшествия», — заключили в ведомтсве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сотню рыбаков-нарушителей спасли с тонкого льда петербургские сотрудники МЧС. Любители зимней рыбалки готовы пойти на «охоту» даже в экстремальных условиях.