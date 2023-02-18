Полководца Александра Суворова могут причислить к лику святых

В РПЦ не исключили возможность канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Он может попасть в категорию «благоверных князей» или «праведных мирян».

Александра Суворова, как глубоко верующего человека, могут причислить к лику святых в качестве «благоверного князя» или «праведного мирянина». Об этом журналистам агентства ТАСС рассказал руководитель фонда «Герои Отечества», Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков).

«…Суть всего служения Суворова заключалась всегда в служении Богу и людям, он был глубоко верующим человеком. И он и как военачальник проповедовал веру в своих войсках, и никогда не начинал сражения без молебна…», — отметил собеседник агентства.

Однако окончательное решение может вынести только синодальная комиссия по канонизации святых.

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