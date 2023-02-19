Роспотребнадзор рассказал о неочевидном влияние серотонина на организм

Серотонин называют гормоном счастья, так как он помогает справляться с отрицательными эмоциями и стрессом. Однако это не единственная «обязанность» этого вещества в человеческом организме.

Самый «веселый» гормон в человеческом организме — серотонин — помогает не только оставаться в бодром расположении духа. Как рассказали в Роспотребнадзоре, это вещество имеет и ряд неочевидных функций.

Так, серотонин передаёт сигналы между нервными клетками, регулирует сокращение гладких мышечных волокон, что важно для здоровья ЖКТ и родов, а также снижает чувствительность к боли. Это вещество ещё также успокаивает и снимает возбудимость и помогает сосредоточиться.

Чтобы получить весь этот спектр, нужно «добыть» серотонин. Он вырабатывается при принятии солнечных ванн, а также при употреблении некоторых продуктов: сыра, яиц или мяса птицы.

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