Психолог рассказала об опасных последствиях одиночества

Иногда здоровое желание побыть одному оборачивается серьезной патологией. Психолог Ирина Иванова рассказала, в каком случае интровертам стоит насторожиться.

Одиночество может негативно сказаться на здоровье человека, сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» психолог Ирина Иванова. Дело в том, что у людей, которые испытывают от своей «интровертности» страдание и стресс, повышается гормон стресса кортизол.

Накапливаясь в организме, кортизол способен вызывать массу негативных последствий для здоровья. Пациент может столкнуться с гормональным сбоем, нарушением метаболических процессов, ослаблением иммунитета и другими заболеваниями.

Однако специалист отмечает, что желание побыть одному после бурного общения на работе или с семьей — это нормально. Стоит насторожиться, когда человек намеренно уходит в изоляцию.