Отрыв льдин и вертолеты: спасатели Ленобласти рассказали о зимних происшествиях

Сотрудники МЧС Ленинградской области рассказали о распространенных нарушениях, которые совершали местные жители с начала 2023 года. Некоторые операции приходилось проводить на вертолетах.

Начало года у спасателей Ленинградской области выдалось насыщенным. Как рассказали в пресс-службе ведомства, за этот период было зарегистрировано шесть происшествий на водных объектах. К статью, жертв удалось избежать.

«За этот год уже произошло четыре отрыва льдин с гражданами и два провала под лёд. 15 человек были спасены, в том числе с применением вертолетов», — рассказали специалисты ГУ МЧС по области. Там также отметили, что выход на лед там, где это запрещено, может обойтись штрафом от тысячи до пяти тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кингисеппе Ленобласти проводится проверка после страшной находки: в районе деревни Липпово из Финского залива вытащили бездыханное тело рыбака.