Финские пограничники решили меньше работать из-за сокращения российского турпотока

Финское КПП на границе с Карелией перейдет на сокращенный режим работы из-за уменьшения туристического потока.

В Финляндии решили пересмотреть рабочее время пограничников на контрольно-пропускном пункте «Ниирала» на границе с Карелией. Как пишет Yle со ссылкой на Пограничную службу финского региона Северная Карелия, с марта погранпереход будет работать с 08:00 до 20:00.

Летом перейти границу через «Ниирала» можно будет с 09:00 до 21:00. Изменения касаются личного, грузового и железнодорожного транспорта.

Напомним, что 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Попасть в страну могут только те, кто приглашен родственниками, поступает в зарубежный вуз или едет по вопросам, связанным с финансами и профессиональной деятельностью.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жажда шопинга помогла россиянам найти способ обойти санкции и финских таможенников.