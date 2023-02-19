Полицейские задержали участников массового конфликта в отеле на Обводном канале

Петербургские полицейские задумались об уголовном деле после массовой драки на набережной Обводного канала. Один их конфликтующих в качестве аргумента привел травматический пистолет.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали, что 18 февраля в отеле на набережной Обводного канала произошел групповой конфликт, участник которого применил травматическое оружие. Однако информация о пострадавших или раненых в ведомство не поступало.

Там также отметили, что полицейским уже удалось задержать шесть человек, которые могли быть оппонентами в выяснении отношений. Отмечается, что все подозреваемые — граждане России. » У одного из них изъят травматический пистолет. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины инцидента, а также всех участников конфликта», — заключили в полиции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербурге вынесли вердикт по делу о массовой драке с битами и «травматом» на Гороховой.

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