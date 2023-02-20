Медленно, но верно: зарплата в Петербурге подросла на 11%

В целом по стране доход россиян в месяц за год вырос примерно на 5 тысяч рублей, достигнув 87 947 тысяч рублей. В Петербурге и Ленобласти ежемесячный доход в 2022 году составил 94 693 рублей, что на 11% больше показателей 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба портала hh.ru.

С таким показателем Северная столица и Ленобласть показали наилучшую динамику среди регионов страны. Что касается других субъектов, то в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тысяч рублей.

В лидерах по доходам в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 рублей. Далее (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 рублей и 38 335 рублей соответственно, говорят аналитики.

Напротив, отсутствовала динамика у зарплат топ-менеджеров. При этом их доход достигает 600 тысяч рублей.