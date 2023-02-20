С надеждой на оптимизм? Как себя чувствует промышленная отрасль страны

Согласно данным опроса, проведенного ресурсом hh.ru, только 14% крупнейших работодателей страны считают положение компаний негативным, а лишь 3% — крайне негативным. Поэтому, можно все же говорить о том, что промышленники сохраняют некий оптимизм даже в нынешние условия. Такое мнение в разговоре с Gazeta.SPb высказала экономист Юлия Стародумова.

«Это все же внушает оптимизм. В связи с санкционным давлением и другими внешнеполитическими обстоятельствами, многие промышленные компании и компании военно-промышленного сектора получают рекордные госзаказы, что обеспечивает их стабильной работой как минимум на 1-3 года вперед», — говорит она.

Также ориентация экономики на импотртозамещение открывает массу новых путей для развития. Переориентация на отечественного производителя поможет не только не потерять прежний уровень доходов, но и возможно, даже увеличить, предполагает она.

Кроме этого, наблюдается рост контроля со стороны государства и появление некоторых элементов плановой экономики – как раз с целью сохранения числа промышленных предприятий, недопущения роста безработицы, отмечает Стародумова.