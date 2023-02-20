Всё ради других: доктору Лизе мог исполниться 61 год

Сегодня, 20 февраля, всем известному доктору Лизе — Елизавете Глинке мог бы исполниться 61 год. По своему образованию она детский реаниматолог-анестезиолог. Какое-то время она жила в Америке, а после переехала в Россию, где встала у истоков паллиативной помощи.

Как пишет «Табло СМИ«, она лично курировала судьбы людей, помогала им, о чем потом в подробностях рассказывала в своих дневниках. В частности, она помогала онкобольным, хосписам. Кроме этого, она помогала бездомным. Например, при ее участии открывали пункты обогрева, доставляли горячее питание.

Позже Елизавета Глинка стала также членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

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