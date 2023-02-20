Россияне сделали 113 тысяч тестов на ковид за сутки

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 329 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За последние сутки проведено 113 тысяч тестов на коронавирус. Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что у всех на слуху такое дело как донорство. Возможно, кто-то даже задумывается о том, что хотел бы помочь. Но многие банально не знают, кто может стать донором и что для этого нужно. Рассказываем, как все устроено.

Так, чтобы стать донором, вам должно быть от 18 до 60 лет, а ваш вес должен быть не менее 50 килограмм. Также у вас должна быть местная регистрация. Однако определенные ограничения все-таки есть. Существует ряд заболеваний донора, при которых кровь может быть опасна для реципиента: инфекционные заболевания, злокачественные опухоли, болезни крови, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы