Стали ли реже госпитализировать россиян с ковидом?

По данным на 20 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 639 человек. Это на 20% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 8 398 человек. Однако это на 9,9 меньше, чем 19 февраля. За минувшие сутки выявлено 12 076 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 30 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 февраля, всем известному доктору Лизе — Елизавете Глинке мог бы исполниться 61 год. По своему образованию она детский реаниматолог-анестезиолог. Какое-то время она жила в Америке, а после переехала в Россию, где встала у истоков паллиативной помощи.