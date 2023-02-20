Пускай и ненадолго: Петербург в лидерах городов для коротких путешествий на февраль и март

Весна на подходе — время самых резких, безбашенных и неожиданных решений. Самое время куда-то сорваться и отдохнуть. Февральские и мартовские выходные — самое оно для таких поездок.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, на эти дни во главе этого списка города для коротких путешествий — Санкт Петербург с 14 % броней. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (13% и 8% всех весенних бронирований соответственно).

Итак, в Петербурге россияне готовы отдать 2,9 тысячи рублей за ночь, в Сочи — 3,2 тысячи, а в Москве — 3,6 тысячи рублей. Также в ТОПЕ городов для коротких путешествий оказались Казань, Калининград, Нижний Новгород, Архыз, Кисловодск, Краснодар. Дороже всего из этих городов ночь россиянам встанет в Архызе — 9,1 тысячи рублей. А бюджетнее всего оказался Калининград — 2,2 тысячи рублей.