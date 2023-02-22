Не валяй дурака, Америка: в Госдуме рассмотрят инициативу Путина о приостановке сокращения стратегических наступательных вооружений

Сегодня Государственная Дума РФ рассмотрит инициативу Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим», – процитировали слова спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в официальном ее telegram-канале.

По его словам, сложившаяся обстановка является следствием внешней политики, проводимой Вашингтоном.

«Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», – добавил Вячеслав Володин.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным Собранием. В нем он обозначил и то, что Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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