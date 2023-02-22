Летом-осенью 2023 в Петербург придут машины от нового бренда Китая

В третьем квартале текущего года в Санкт-Петербурге стартуют продажи автомобилей от нового китайского бренда VGV. Приобрести машины можно будет в автосалонах «Максимум».

При этом стоимость отдельных моделей может доходить до двух миллионов рублей. Приобрести их можно будет не только в Северной столице, но и в других крупных городах России.

Первыми на продажу поступят автомобили SUV D класса — U70 Pro и U75 Plus, чуть позже станут доступны пикапы. При этом стоимость новых автомобилей пока остается неизвестна.

Согласно единственной имеющейся информации, авто некоторых категорий обойдутся российским автомобилистам в суммы до двух миллионов рублей. Какие именно – не уточняется, пишет РБК.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на российский рынок через Санкт-Петербург заходит китайский бренд машин BAW.