Незапланированный демонтаж: в Петергофе трактор свалил памятник Штиглицу

Во время уборки снега в Петродворцовом районе Санкт-Петербурге трактор снес привокзальный памятник барону Штиглицу. Видеозапись инцидента разошлась по социальным сетям.

На кадрах видео, размещенного в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как спецтехника на полном ходу врезается в бюст, установленный на привокзальной площади Петергофа.

Также отмечается, что работы проводились ранним утром 22 февраля. Согласно фотографиям, памятник пока что так и не был возвращен на прежнее место.

«Надеюсь виновника привлекут за покушение на память народа, а также его руководителя за отсутствие контроля. если бы там был не памятник, а человек? Были бы жертвы», – прокомментировал ситуацию один из подписчиков сообщества.

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