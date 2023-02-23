Погодный «подарок» к празднику: В Петербурге в выходные ожидается потепление и метель

Длинные выходные дни, связанные с отмечанием всероссийского праздника – Дня защитника Отечества – обещают быть снежными в Санкт-Петербурге. О предстоящей метели и потеплении рассказали ведущие синоптики города.

Так, по словам главного погодного эксперта Северной столицы, после ночного похолодания в течение дня температура воздуха 23 февраля прогреется вплоть до -5 градусов.

«К концу дня подойдет снег, который в два последующих дня будет идти с перерывами. Но зато температура воздуха повысится до -2…-5 гр., а это уже тепло», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Этот прогноз впоследствии подтвердил Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра «Фобос»:

«К вечеру температура воздуха повысится до -4…-6° градусов, по области -4…-9 градусов, местами -10…-15», – при этом, отмечают синоптики, в пятницу, 24 февраля, станет еще теплее, а уже к воскресенью температура немного понизится перед вероятной оттепелью, которая должна прийти на следующей неделе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за вернувшегося гололеда.