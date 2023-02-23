Володин: поздравлять надо тех, кто служит России

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества тех, кто служит на благо России: солдат и офицеров, их матерей, жен и детей, тех, кто работает «в цеху».

«В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьёт одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Также спикер нижней палаты российского парламента пожелал защитникам Отечества здоровья и всего самого доброго. При этом он подчеркнул, что этот праздник не распространяется на тех, кто покинул Россию:

«Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок», – говорится в сообщении парламентария.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам Вячеслава Володина, разговор с Россией вопросах безопасности разговор на языке ультиматумов недопустим.