За чужим в карман не полезет: сотрудники Главка задержали карманника в Мурино

Утром в среду, 22 февраля, во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, укравшего в автобусе телефон из кармана куртки 61-летней жительницы Мурино. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД России.

«[…] около 09:05 у дома 14 по улице Тихая города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка задержан неработающий ранее неоднократно судимый 45-летний житель города Сочи», – говорится в сообщении.

Примечательно, что кража произошла за 5 минут до задержания – в районе 09:00. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на территории Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, обокравшего храм.

карманная кража карманник


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Петербурга возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
Во Всеволожске возбудили дело по факту гибели двух рабочих
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли почти на 40 дней раньше
На Серафимовском кладбище почтили память погибших пожарных
Градозащитники продолжают борьбу против строительства дома на Белой Горе в ...
За чужим в карман не полезет: сотрудники Главка задержали карманника в Мурино
Побежден, но не сломлен: COVID-19 до госпитализации еще и 1632 россиян