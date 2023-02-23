За чужим в карман не полезет: сотрудники Главка задержали карманника в Мурино

Утром в среду, 22 февраля, во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, укравшего в автобусе телефон из кармана куртки 61-летней жительницы Мурино. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД России.

«[…] около 09:05 у дома 14 по улице Тихая города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка задержан неработающий ранее неоднократно судимый 45-летний житель города Сочи», – говорится в сообщении.

Примечательно, что кража произошла за 5 минут до задержания – в районе 09:00. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу.

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