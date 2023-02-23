Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли почти на 40 дней раньше

Крымский мост полностью стал полностью для автомобильного движения с опережением на 39 дней. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хунсуллин.

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», – приводит его слова пресс-служба федерального дорожного агентства Росавтодор.

Отмечается, что завершить работы на 39 дней раньше срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Так, согласно данным пресс-службы, 53 дня были штормы, что снижало темп работы или полностью ее останавливало.

Также ситуацию с движением по Крымскому мосту прокомментировал министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев. Он отметил, что после произошедшего 8 октября теракта первоочередной задачей была организация бесперебойной логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем:

«Эта задача была выполнена оперативно. В течение нескольких часов было запущено движение легковых автомобилей по неповрежденной части моста», – подчеркнул он.

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