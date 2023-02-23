В Петербурге пьяный велосипедист избил автомобилистку

Вечером накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Невском районе Санкт-Петербурга велосипедист избил автомобилистку. Напавшего задержали по горячим следам с признаками алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«[…] около 19:30 в полицию Невского района от женщины, 1981 года рождения, поступило сообщение о том, что между домами 10 и 12 по Народной улице, неизвестный избил её и сломал зеркало на её автомобиле Audi Q5», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в полицию потерпевшая обратилась сама. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили ее с травмами головы. Впоследствии женщина была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 38-летний мужчина, имеющий внешние признаки алкогольного опьянения. Около 19:15 он сломал на автомобиле потерпевшей стекло заднего вида и, получив от нее замечание, набросился на женщину, после чего избил ее.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту пока только решается.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пенсионера.