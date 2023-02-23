Минфин США: экономика России устойчива к санкциям

Российская экономика выдержала испытание санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки и находится в лучшем состоянии, чем ожидалось. Такое заявление сделала глава Министерства финансов Америки Джанет Йеллен.

«На мой взгляд, наши санкции до сих пор оказывали очень значительное негативное влияние на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было первоначально ожидать, в настоящее время в России наблюдается значительный дефицит бюджета», – высказалась она во время пресс-конференции в Бангалоре.

Мероприятие предшествовало первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20. Она состоится 24 и 25 февраля.

Также Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен, установленное на российскую нефть, существенно сокращает доходы России. Санкции со стороны США, в свою очередь, будут вводиться и дальше, пишет РИА Новости со ссылкой на ее слова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что сеть «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в регионах России.