В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего пистолетом на бегу

Вечером во вторник, 21 февраля, в Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в камуфляже с пневматическим пистолетом бегал по улице. Немногим позднее его задержали на территории торгового центра.

«Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы, установлено, что около 20:50 по указанному адресу у заявителя возник конфликт с неизвестным, в ходе которого неизвестный, стал размахивать руками, в которых держал пистолет», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В 21:10 в торговом центре, расположенном в доме по Народной улице, 29-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, был задержан полицией.

Пневматический пистолет у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге пьяный велосипедист избил автомобилистку.

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