Раненый в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН Росгвардии будет награждён

Раненый в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН Росгвардии будет награждён. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Как пояснили в ведомстве, командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН «Бастион», который при несении службы по обеспечению общественной безопасности в Санкт-Петербурге обнаружил подозрительного человека и при попытке его задержать был тяжело ранен.

Напомним, что следственный комитет устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своих социальных сетях.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Дело завели в отношении мужчины 1972 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов уже его задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.