Витебской развязке быть. Минстрой одобрил заявку Петербурга

Петербургу одобрили заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки. Об этом сообщили в Смольном.

В Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Александра Беглова и главы минЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина. Со слов министра, сейчас необходимо и важно одновременно заниматься и строительством домов, и созданием транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Именно поэтому Петербургу одобрили заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки, сказал министр.

На средства Фонда национального благосостояния в городе планируется строительство первого этапа второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга.