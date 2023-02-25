В Россию на полгода: увеличится ли турпоток из-за более длительных виз?

Совсем скоро Россия будет выдавать визы на полгода туристам из 19 государств. Для получения такой будет достаточно подтверждения бронирования отеля. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

В числе этих государств Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Однако по мнению туроператоров, вряд ли это решение отразится на росте туристического потока. Турпоток сейчас сдерживают в основном не визовый вопрос, а отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать в России карты Visa и Mastercard иностранных банков, считают эксперты.