Джентльмены по-питерски: велосипедист избил автоледи

Полицейские Невского района задержали велосипедиста, избившего автоледи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 22 февраля между домами на Народной улице неизвестный проезжал на велосипеде мимо автомобиля «Ауди Кью 5». Он сломал на нем боковое зеркало и избил женщину, сделавшую ему замечание.

Пострадавшая с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализирована.

По горячим следам задержан ранее судимый 38-летний мужчина, имеющий внешние признаки алкогольного опьянения.

Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.