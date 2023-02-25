Женщина вышла на лед Байкала и потеряла ориентир

Сегодня утром, 26 февраля, на Байкале спасатели эвакуировали со льда девушку, которая потеряла ориентир и не могла найти берег. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.

Как выяснилось, в ведомство обратилась сама женщина. Ночью она вышла в пеший маршрут по льду Байкала. Длина маршрута составляла более 40 километров. Через некоторое время туристка сбилась с маршрута. В течение двух часов после сигнала спасатели на вездеходе обследовали местность, поддерживая разговор с женщиной по телефону. Позднее она смогла загрузить карту и прислать свои координаты.

Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в ближайший населенный пункт.