Конца и края нет: под санкциями ЕС оказались 205 российских компаний

После введения 10 пакета под санкциями Европейского союза (ЕС) оказалось 205 компаний из Российской Федерации, а также 1473 физических лица. Соответствующие числа указаны в заявлении совета ЕС.

«Теперь ограничения применяются в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц. На указанных фигурантов наложено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства», – уточняется в тексте, опубликованном в официальном журнале Евросоюза в субботу, 25 февраля.

Также отмечается, что на указанные физические лица наложен запрет на поездки, из-за которого они не могут въезжать на территорию Европейского союза или следовать через него в другой пункт назначения транзитом.

Десятый пакет санкций долго проходил утверждения из-за разногласий между странами, входящими в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу, но Варшава была к этому готова. Об этом заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек.