Orlen заявил о прекращении Россией поставок нефти

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, но Варшава была к этому готова, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в своих социальных сетях.
«Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — сообщил он.
В Польшу из России поступало только 10% сырья. Обайтек считает, что восполнить нехватку сырья удастся с помощью поставок с других направлений. Для понимания, в декабре Orlen заявлял, что откажется от соглашений о поставках с «Роснефтью» и прекратит закупать топливо у «Татнефти» в случае введения санкций Евросоюза.
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