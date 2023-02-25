Orlen заявил о прекращении Россией поставок нефти

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, но Варшава была к этому готова, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в своих социальных сетях.

«Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — сообщил он.

В Польшу из России поступало только 10% сырья. Обайтек считает, что восполнить нехватку сырья удастся с помощью поставок с других направлений. Для понимания, в декабре Orlen заявлял, что откажется от соглашений о поставках с «Роснефтью» и прекратит закупать топливо у «Татнефти» в случае введения санкций Евросоюза.